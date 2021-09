Polizia davanti a Palazzo federale, si temono manifestazioni

BERNA - Grande dispiegamento di polizia oggi nel centro di Berna a partire dalla fine del pomeriggio per scongiurare lo svolgimento di nuove manifestazioni non autorizzate degli oppositori alle misure antipandemiche decise dal governo.

Piazza federale è stata circondata dagli agenti, ha riferito un corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto. Davanti a Palazzo federale è stata nuovamente installata una recinzione e attorno sono state disposte barricate mobili. I passanti sono stati autorizzati ad attraversarla solo se necessario.

Le autorità cittadine hanno chiesto alla polizia di non permettere lo svolgimento di alcuna manifestazione. Il responsabile cittadino della sicurezza, Reto Nause, ha negoziato martedì con gli oppositori alle misure del governo le condizioni per lo svolgimento di una dimostrazione, ma non è stato raggiunto nessun accordo.

Organizzazioni come "Freiheitstrychler" e "Mass-Voll" hanno chiesto ai loro sostenitori di non recarsi a Berna, ma in rete continuano a circolare appelli a scendere in piazza, sotto il motto "ora più che mai". Secondo Nause, ambienti di sinistra avrebbero da parte loro chiesto una contro-manifestazione.

Le forze dell'ordine hanno annunciato che saranno presenti con un grande contingente per garantire la sicurezza pubblica. La maggior parte dei posti di polizia del cantone è pertanto rimasta chiusa oggi.

A Berna, nel solo mese di settembre si sono già tenute otto manifestazioni di oppositori alle misure antipandemiche. Sette non erano autorizzate. Nel corso di una di queste, giovedì scorso, sono scoppiati disordini davanti a Palazzo federale. La polizia ha usato cannoni ad acqua, sostanze irritanti e proiettili di gomma.