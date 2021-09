Cosa fare quando vedi una scena simile?

BERNA - Interverresti se scoprissi che all'interno di una coppia che conosci ci sono episodi di violenza? O ritieni piuttosto che siccome non sono affari tuoi è meglio far finta di niente? E pensi che le vittime di violenza abbiano un fondo di responsabilità in quello che sta accadendo?

Per conto dell'organizzazione mantello dei centri di accoglienza per donne, l'istituto di ricerca di opinione Sotomo ha chiesto alle persone che vivono in Svizzera il loro parere sul tema della violenza nelle relazioni intime. Partecipa al sondaggio cliccando qui.