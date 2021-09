Couchepin: «Bisogna ignorare le provocazioni di Maurer»

BERNA - Secondo l'ex consigliere federale Pascal Couchepin, le provocazioni del ministro Ueli Maurer devono essere ignorate. Quest'ultimo si è mostrato in pubblico recentemente con una maglietta dei "Freiheitstrychler", un gruppo della Svizzera centrale che si oppone decisamente alle misure per combattere il coronavirus.

«È ovvio che l'UDC sta cercando di cavalcare l'onda degli scettici del Covid» ha detto Couchepin in un'intervista pubblicata dal Blick. «Maurer è un po' come un adolescente in questo caso: gioca con i limiti di ciò che è permesso e ciò che non lo è». Poi comunque c'è «il caro (Guy) Parmelin» che, come presidente della Confederazione, deve seguire la linea del governo.

Queste provocazioni di Maurer dovrebbero semplicemente essere ignorate, ha aggiunto Couchepin. È il solito gioco dell'UDC. «Le nostre istituzioni sono abbastanza forti per sopportarlo» ha concluso.