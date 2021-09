Guasto alla Loterie romande, le vincite non verranno versate

LOSANNA - Un guasto tecnico si è prodotto sulla piattaforma di giochi online della Loterie romande. Il gioco in questione, Monopoly, è stato ritirato lunedì. Le vincite ottenute tra sabato 11 e lunedì 13 settembre non potranno essere versate ai giocatori.

La Loterie romande si dichiara «dispiaciuta di questo incidente inaccettabile», si legge in un comunicato odierno. Verrà effettuata un'analisi dettagliata al fine di prendere le misure adeguate che consentano di evitare che il problema si riproduca.

La Loterie romande si è resa conto del guasto lunedì durante i suoi regolari controlli. Ha immediatamente ritirato il gioco istantaneo Monopoly dalla sua piattaforma online. Il problema è durato all'incirca 48 ore, ha spiegato la responsabile della comunicazione Danielle Perrette a Keystone-ATS.

L'incidente si è verificato durante un'operazione di manutenzione svolta da un fornitore. Ha avuto quale conseguenza il caricamento di una serie di biglietti virtuali prestampati di Monopoly che non corrispondevano a quelli approvati dall'Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa).

Le vincite conseguite tra sabato 11 settembre e lunedì 13 non potranno quindi essere versate. La Loterie romande non è tenuta per contratto, né legalmente autorizzata, a versare soldi per serie non approvate dalla Gespa, precisa ancora la nota.