Covid-19, 2'604 nuovi casi e undici decessi in Svizzera

BERNA - Sono 2'604 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri se ne notificavano 1'992, l'altro ieri 6'060, spalmate però sulle 72 ore del weekend. Ad aggiornare le cifre della pandemia nel nostro paese è il tradizionale bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che riporta come i test effettuati tra ieri e oggi siano 41'398, per un tasso di positività del 6.2%, in leggera crescita rispetto al 5.8% di ieri. Situazione stabile sul fronte decessi: oggi sono undici, ieri erano altrettanti, nel weekend dieci in 72 ore.

Tra le corsie d'ospedale - Altre 77 persone sono state ammesse nei nosocomi svizzeri perché affette dal virus. I pazienti Covid occupano attualmente il 3,6% della capacità ospedaliera complessiva, proporzione che si attesta invece al 31,3% nei reparti di cure intense che sono complessivamente occupati al 77,3%.

Vaccinazioni - Complessivamente nel nostro paese sono state somministrate 10'023'165 dosi di vaccino. Il 53,03% degli svizzeri è completamente vaccinato, mentre un altro 7.64% è solo parzialmente immunizzato, avendo ricevuto solo la prima dose.

Tracciamento - Si contano attualmente 18'600 persone in isolamento e 19'751 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. Nessuno è invece finito in isolamento perché rientrato da un paese considerato ad alto rischio contagio.