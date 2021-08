Evacuate le terme di Leukerbad, sei feriti

SIERRE - Una perdita di ipoclorito di sodio, un disinfettante, alle Alpentherme di Leukerbad (VS) ha causato l'evacuazione temporanea della zona balneare del complesso. Sei persone sono rimaste leggermente ferite.

Uno di loro è stata portata in elicottero all'ospedale di Visp come misura precauzionale, ha detto un portavoce della polizia cantonale vallesana a Keystone-ATS, confermando una notizia diffusa dal sito web 20Minuten.ch. «Nessuna è in pericolo di vita», ha aggiunto.

La polizia vallesana è stata allertata poco prima delle 9 che il disinfettante, fuoriuscito da un locale nel seminterrato del complesso termale, si era riversato nel parcheggio sotterraneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Leukerbad e della Lonza. I locali sono stati evacuati come misura precauzionale. Non vi è stato alcun pericolo per la popolazione, hanno precisato le autorità.