Che anno nero per i turisti fai-da-te

ZURIGO - L'ombudsman del settore viaggi l'anno scorso ha trattato 1933 dossier, con un aumento del 54% rispetto al 2019. I "grandi perdenti" sono stati gli svizzeri che avevano prenotato autonomamente le loro vacanze su Internet.

Dal rapporto 2020 è emerso che queste piattaforme online funzionano in modo soddisfacente solo "quando tutto va bene", ma non in annate eccezionali come quella pandemica, si legge in una nota odierna.

La mancata consulenza o l'incapacità di assistere la clientela ha portato taluni viaggiatori alla disperazione. Sono stati effettuati pochi cambiamenti di prenotazione, i rimborsi sono stati rinviati alle calende greche o respinti con motivazioni diverse.

In questi casi, l'ombudsman non è potuto intervenire. Ha auspicato tuttavia che alcune di queste persone si rivolgeranno in futuro ancora a un'agenzia di viaggio. La prenotazione offre infatti, oltre a una consulenza specifica, anche una maggiore sicurezza grazie a vari fondi di garanzia.

Nel rapporto, l'ombudsman ha pure criticato la legge federale concernente i viaggi "tutto compreso", che con le sue severe valutazioni e con i suoi paragrafi sul comportamento degli organizzatori in caso di annullamento di viaggi provoca conseguenze fatali per il settore del turismo.