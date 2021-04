Coronavirus in Svizzera: altri 2'113 casi e 7 decessi

BERNA - Da quando in Svizzera è stato accertato il primo caso di coronavirus (si parla del 25 febbraio 2020), in totale sono ora 646'509 i contagi confermati in laboratorio. Altre 2'113 nuove segnalazioni riguardano le ultime ventiquattro ore, come si evince dal consueto bollettino giornaliero dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Considerando che a livello nazionale sono stati effettuati altri 31'186 test Covid (si tratta della somma di quelli PCR e di quelli antigenici rapidi), attualmente il tasso di positività è pari al 6,8%.

Sempre nelle ultime ventiquattro ore, in Svizzera sono inoltre stati registrati altri 7 decessi legati al Covid (per un totale di 9'955 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e 80 ospedalizzazioni.

Attualmente nelle strutture sanitarie elvetiche, le unità di terapia intensiva sono occupate al 74,9%. Il tasso d'occupazione dei pazienti Covid è del 26,2%.

Doppia dose per oltre 840'000 persone - Secondo i più recenti dati relativi alla campagna di vaccinazione - resi noti oggi e aggiornati al 21 aprile - sono ora 843'459 le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione (con due dosi di vaccino). Si tratta di 74'862 persone in più rispetto a tre giorni prima. Nel frattempo la Confederazione ha ricevuto 2'778'000 dosi di vaccino, di cui 2'683'625 sono state consegnate ai Cantoni. Quelle somministrate sono 2'284'438.

La situazione in Ticino - Nel nostro cantone i dati restano stabili: oggi le autorità sanitarie ticinesi hanno segnalato 62 nuovi casi positivi. Purtroppo nelle ultime ventiquattro ore c'è stato anche un decesso. Al momento negli ospedali ticinesi sono ricoverati 95 pazienti col Covid, di cui 17 in cure intense.