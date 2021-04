Con il trampolino elastico da giardino non si scherza

BERNA - I trampolini elastici da giardino sono molti divertenti e permettono ai bambini di allenare forza, resistenza, agilità e coordinazione. Tuttavia, per evitare gli incidenti gravi, servono regole chiare.

Per sensibilizzare la popolazione l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) ha realizzato un video e un promemoria sul suo sito internet con i principali consigli per utilizzare in tutta sicurezza i trampolini.

La prima regola è quella di lasciar salire una sola persona alla volta. In una nota odierna, l'upi sottolinea come ai bambini piaccia molto saltare sul trampolino. Tuttavia, quando sono presi dal gioco, tendono a comportarsi con imprudenza. Il rischio aumenta notevolmente quando due o più utenti saltano contemporaneamente, poiché è facile perdere la coordinazione e scontrarsi.

Un'altra regola utile è quella di vietare i salti mortali. Sono molto impegnativi e devono essere imparati con un esperto, spiega l'upi. Inoltre, è importante che il prodotto sia munito di una rete di protezione e che il trampolino venga sottoposto a manutenzione regolare.

Se è vero che i genitori devono far rispettare le regole e sorvegliare i bambini mentre saltano, l'upi ricorda che i trampolini non sono adatti ai bambini con meno di sei anni. A questa età infatti le capacità coordinative e motorie non sono ancora sufficientemente sviluppate.

Altre regole da rispettare: osservare una distanza minima di due metri da eventuali ostacoli, nonché montare e ancorare il trampolino su una superficie piana e antiscivolo.

Infine, sottolinea ancora l'upi, al termine della stagione il trampolino va smontato e sistemato in un luogo fresco e asciutto.