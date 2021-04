Oltre 2 mila positivi, ma i vaccini somministrati superano i 2 milioni

BERNA - Sono 2141 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Lo riporta l'Ufficio federale della sanità pubblica nell'odierno aggiornamento epidemiologico. Il dato si basta sul risultato dei 23'812 test effettuati. Si contano anche 13 ulteriori decessi.



elaborazione tio/20minuti

Altre 77 persone hanno dovuto essere ricoverate nei nosocomi di tutto il Paese. I pazienti Covid occupano attualmente il 4,7% della capacità ospedaliera complessiva. Nei reparti di terapia intensiva la lo loro presenza si attesta invece al 26,8%.



I casi di SARS-CoV-2 tracciati da inizio pandemia sono oggi 639'445, mentre le vittime sono 9'898. I casi di contagio con una delle varianti del virus sono finora 42'231.

Il tracciamento riporta 17'840 contagiati in isolamento. Gli svizzeri in quarantena per essere entrati in contatto con persone affette dal virus sono invece 31'162. Ci sono poi altri 6'039 confederati in regime di quarantena perché rientrati da paesi ritenuti a rischio dall'UFSP.

Gli ultimi dati disponibili rispetto alle vaccinazioni, risalenti al 18 aprile, riportano che le persone completamente vaccinate in Svizzera sono 768'597. Il totale delle dosi di vaccino somministrate si eleva a 2'100'669.

