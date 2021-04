«Abbiamo pazienti sempre più giovani nei reparti Covid»

BERNA - Ha oggi luogo il consueto aggiornamento della task force scientifica sulla pandemia in Svizzera. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 2'141 casi di Coronavirus e 13 nuovi decessi. L'occupazione dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 negli ospedali svizzeri si attesta al 4,7%, per la terapia intensiva questa proporzione è invece del 26,8%.

Patrick Mathys, primo referente, spiega che nell'ultima settimana c'è stata una certa stagnazione dei casi. Da Pasqua il numero di tamponi effettuati è però diminuito. Il tasso di riproduzione del virus è dell'1,1%, al ribasso, ma pur sempre superiore all'1. A Zurigo è stata riscontrata una significativa discrepanza tra i casi di infezione rilevati e i dati sulle acque reflue della città. Non è però sicuro che i casi siano sottostimati in tutta la Svizzera, dato che questa stessa discrepanza non è stata registrata a Losanna.

Mathys teme che sempre più giovani siano toccati dal Covid-19. Il declino delle infezioni tra gli anziani potrebbe essere legato alla crescita del tasso di vaccinazione. «è un passaggio verso la popolazione mobile e più giovane. La variante inglese potrebbe essere in parte responsabile di questa osservazione.

«Attualmente abbiamo più giovani pazienti Covid in ospedale, non solo in proporzione, ma anche in termini assoluti». Questo fenomeno, spiega Mathys, potrebbe essere spiegato dal fatto che molti giovani aspettano troppo a lungo prima di farsi vedere da un medico, perché si aspettano un decorso lieve. Poi vengono portati direttamente in terapia intensiva».

