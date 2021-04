Automobilista, è primavera: ecco cosa devi sapere

ZURIGO - Le strade si scaldano, e gli automobilisti accarezzano i motori in vista dell'estate. Il Touring Club svizzero dà una serie di consigli agli svizzeri che si accingono a mettere il naso fuori dai garage, dopo il lungo inverno.

«Indipendentemente che sia stata usata durante la stagione fredda o sia rimasta inattiva, l'auto dev'essere preparata per le belle giornate» scrive il TCS in un comunicato odierno. S'impongono una serie di controlli stagionali, e naturalmente il cambio gomme.

Pulizie di primavera - Numero uno: è necessario pulire l’interno e l’esterno del veicolo, badando in particolare ai vetri e ai retrovisori. I residui di sale anti-gelo possono infilarsi nei posti più impensati, e vanno rimossi - possibilmente - in una stazione di autolavaggio. Meglio affidarsi a uno specialista per il lavaggio del motore, per evitare danni alle componenti elettriche.

Sicurezza - Un check sulle voci di sicurezza è altresì consigliato. La primavera è anche il momento di ritirare gli equipaggiamenti invernali - catene di ferro - il cui peso influisce sul consumo di carburante e sul comportamento del veicolo. Nel contempo, è opportuno equipaggiare il veicolo con pneumatici estivi. In generale, il TCS consiglia di montare verso Pasqua gomme estive in buone condizioni, adatte alle necessità dell’automobilista, con un profilo minimo di 3 mm, e di usarle fino al mese di ottobre. Per effettuare il cambiamento degli pneumatici, gli abitanti delle Prealpi e delle regioni di montagna possono comunque attendere qualche settimana in più rispetto ai cittadini delle regioni di pianura, dato che la neve può ancora cadere in aprile.

E per chi va in moto - Anche i motociclisti dovrebbero preparare un equipaggiamento adeguato alla nuova stagione. Prima di tirare la moto fuori dal garage, è importante verificare che non ci siano fughe di olio, in particolare a livello della sospensione. L’illuminazione, i lampeggianti e tutte le componenti legate alla sicurezza devono essere in ottimo stato. In caso contrario vanno sostituite. All’inizio della stagione, le gomme devono essere in buone condizioni e avere un profilo minimo di 2 millimetri. Di solito, le istruzioni del costruttore danno informazioni sulle operazioni di manutenzione da eseguire. In caso di dubbio, si consiglia di far controllare la moto da uno specialista.

L'abito fa il monaco - Stivali, guanti e protezioni per ginocchia, spalle e gomiti, integrate negli indumenti per motociclisti, preferibilmente in cuoio, come pure una protezione dorsale, sono tutte componenti indispensabili per la sicurezza dei centauri. Le strisce catarifrangenti sui vestiti o un equipaggiamento chiaro aumentano la visibilità e la sicurezza dei motociclisti. Per proteggere la testa da gravi lesioni, il casco deve assolutamente essere conforme alla norma ECE 22-05 ed essere in buono stato. Il TCS raccomanda di sostituirlo ogni 5 anni o non appena ha subito un impatto. Infine, prima di montare in sella alla moto è importante rinfrescare i riflessi.

Anche il ciclista deve stare attento - In primavera, prima di ritornare a percorrere le strade, una bicicletta dev’essere pulita con acqua, spugna e spazzola, soprattutto se tutto ciò non è stato fatto prima di riporre la due ruote per la pausa invernale. Per la sporcizia più tenace, può essere impiegato un prodotto specifico. Per contro, l’impiego di un’idropulitrice è assolutamente sconsigliato, dato che l’acqua potrebbe penetrare nei cuscinetti e danneggiarli. Infine, dopo la pulizia, per conservare il telaio della bici occorre passare un panno morbido, leggermente imbevuto d’olio, ma senza entrare in contatto con i freni o con la batteria dei modelli elettrici. Successivamente, vanno lubrificati il deragliatore, il meccanismo del cambio di velocità, i cuscinetti della pedaliera, le leve dei freni e la sospensione della sella. Le gomme perdono costantemente pressione e vanno dunque rigonfiate, conformemente alle indicazioni che figurano sul loro fianco. L’illuminazione e i freni devono funzionare alla perfezione.

E le e-bike... - La batteria delle bici elettriche dev’essere verificata dopo essere stata conservata separatamente in un ambiente asciutto. Se la sua carica non è stata mantenuta a circa il 50-70%, la stessa dovrà essere alimentata per raggiungere almeno questo livello di carica. In Svizzera, il porto del casco è obbligatorio soltanto per le bici elettriche rapide, ma il TCS raccomanda di portare il casco su tutte le biciclette. Un buon casco deve essere conforme alla norma EN 1078 e dev’essere sostituito ogni 5 anni o non appena ha attutito un urto. Per una maggiore visibilità e sicurezza, si raccomanda di indossare indumenti chiari o riflettenti.