La campagna vaccinale vodese cambia marcia

LOSANNA - Anche nel canton Vaud si allarga il ventaglio di chi può accedere al vaccino contro il coronavirus. Ora anche i 50enni possono in effetti prendere appuntamento per immunizzarsi. Con l'obiettivo di accelerare il ritmo, due nuovi siti dedicati alle iniezioni apriranno prossimamente.

Dopo una prima fase in cui ci si è concentrati sugli anziani, in questo periodo molti cantoni stanno abbassando l'età minima per consentire ai cittadini di accaparrarsi un vaccino. Ad esempio, a Neuchâtel le dosi vengono distribuite pure ai 55enni, in quel di Ginevra ai 45enni.

Tornando a Vaud, l'iscrizione è stata aperta a chi è nato nel 1971 o prima. La possibilità di vaccinarsi è inoltre offerta ad altre categorie, come ai famigliari che vivono sotto lo stesso tetto della persona vulnerabile di cui si occupano e che assistono. Inizialmente, il cantone romando immunizzava gli over 75 e chi è affetto da malattie croniche, mentre in un secondo momento si è passati anche agli over 65 e al personale sanitario.

Due centri vedranno la luce per consentire questo cambio di marcia della campagna di vaccinazione. Uno, quello di Beaulieu-Losanna, spalancherà le proprie porte già da lunedì e permetterà di svolgere circa 12'000 iniezioni alla settimana. In seguito, ma dipenderà dalle forniture del siero anti-Covid, si dovrebbe poter salire a 16'000 punture ogni sette giorni, comunica oggi il cantone.

L'altra nuova struttura, ubicata nel Centro dei congressi di Montreux, entrerà invece in funzione il 26 aprile. La capacità sarà inferiore: 4000 vaccini alla settimana durante il primo mese, 8000 a partire dal secondo. Da lunedì prossimo inoltre alcune farmacie entreranno nella lista dei luoghi dove ci si potrà immunizzare contro il coronavirus.