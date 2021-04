Un manifesto in vista dello sciopero del 21 maggio

BERNA - Un manifesto nazionale. È quanto ha pubblicato oggi il movimento dello Sciopero per il Futuro, invitando tutta la popolazione «ad agire e ad organizzarsi in gruppi locali».

Il messaggio è che «le misure urgentemente necessarie per combattere la crisi climatica non si sono finora concretizzate» e che «le persone con potere continuano a chiudere un occhio». Con l'appello pubblico alla popolazione, quindi, l'ail movimento propone «una nuova comprensione della politica».

Il manifesto (in allegato) elenca 14 temi sui quali il movimento Sciopero per il Futuro ha fatto delle richieste. Dall'educazione e la cultura alla riduzione di CO2 e l'economia, al sistema sanitario e la democrazia, verso una convivenza sostenibile e sociale. Queste richieste sono il cuore del movimento Sciopero per il Futuro e saranno portate in piazza il 21 maggio con azioni e scioperi in tutta la Svizzera.