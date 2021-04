Dopo l'estate e la primavera, ecco l'inverno

BERNA - Un fronte freddo in arrivo dalla Scandinavia raggiungerà la Svizzera nella serata di oggi, portando con sé temperature invernali. La colonnina di mercurio rimarrà, in particolare domani e mercoledì, ben al di sotto dei valori medi per questo periodo e al mattino vi saranno delle gelate.

Dopo giornate quasi estive, scrive in un comunicato il servizio MeteoNews, nel fine settimana pasquale il clima è tornato a rientrare nella media stagionale, stabilizzandosi in pianura sui 13-15 gradi. Ora però vi è da attendersi un ulteriore e marcato calo delle temperature.

Oggi, dopo una mattinata generalmente soleggiata, un forte vento provocherà un aumento della nuvolosità. In serata, assieme al fronte freddo, è atteso qualche rovescio. Addirittura, in alcune zone dell'Altipiano è possibile che farà la sua comparsa un sottile strato di neve.

In montagna, entro mercoledì sera, potrebbero cadere localmente dai 30 ai 50 centimetri. Le basse temperature, che tra l'altro metteranno alle strette gli alberi da frutto, non risparmieranno nemmeno la pianura, con minime fino a -3 gradi e massime non oltre i 5 gradi. Giovedì dovrebbe invece essere una giornata un po' più mite, promette MeteoNews.