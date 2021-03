In Svizzera altri 1923 contagi in 24 ore

BERNA - Un'altra giornata di numeri (purtroppo, non in calo) sul fronte del Covid in Svizzera. L'Ufficio federale di sanità ha registrato 1923 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 19 i decessi, mentre 76 persone sono state ricoverate in ospedale per sintomi gravi dovuti al virus.

Salgono così a 598 713 i positivi dall'inizio della pandemia, a 9 662 i decessi. Il tasso di positività su un totale di 25 715 test è dell'8,9 per cento per quanto riguarda i test antigenici e dell'11,2 per cento per i tamponi. L'indice Rt aggiornato a dieci giorni fa è di 1,19, di 1,17 nei sette giorni precedenti.



tio.ch/20minuti

L'occupazione degli ospedali è del 72,60 per cento, mentre scende a 76.10 per cento nei reparti di terapia intensiva, dove il 17,40 per cento dei pazienti ha contratto il virus.

Buone notizie dalla campagna vaccinale, con un totale di 1 436 996 dosi somministrate e 535 250 persone che hanno ricevuto la seconda iniezione. Attualmente 15 004 persone si trovano in isolamento perché risultate positive, altre 25 601 sono in quarantena a seguito del contact tracing e altre 3 293 per essere rientrate da paesi a rischio.



tio.ch/20minuti

tio.ch/20minuti