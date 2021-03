Altri 2'053 contagi in Svizzera

BERNA - In leggero rialzo rispetto a ieri la curva dei contagi da Covid-19 in Svizzera. Oggi l'Ufficio federale di sanità ha comunicato altri 2053 nuovi positivi, mentre 10 persone sono decedute a causa della malattia. Negli ospedali sono state ricoverate 50 persone nelle ultime 24 ore.

È il terzo giorno in cui i contagi sforano quota 2mila (ieri erano stati 2046) mentre resta alta la pressione sugli ospedali, come anche il numero di test effettuati. Il tasso di positività è del 4,76%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 21'087.



elaborazione tio/20minuti

Il tasso di riproduzione Re aggiornato al 16 marzo è di 1,14, mentre negli ultimi sette giorni la media è stata di 1,12. Il tasso di occupazione degli ospedali è del 76,9 per cento, in aumento (ieri era del 77 per cento) mentre è del 70,7 per cento nei reparti di terapia intensiva (dove il 17,6 per cento dei posti è occupato da pazienti Covid).

Sono 15 024 le persone attualmente in isolamento, mentre altre 26 085 si trovano in quarantena perché entrate in contatto con un positivo, e 3259 perché rientrate da paesi considerati a rischio.

Sul fronte delle vaccinazioni, sono 1 819 575 le dosi somministrate al 24 marzo, e 506 559 le persone che hanno ricevuto entrambe le iniezioni.



In sette giorni 166'650 nuove vaccinazioni Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 18 marzo al 24 marzo sono state 166'650. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In media, nella Confederazione vengono effettuate 23'807 vaccinazioni al giorno. Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle inoculazioni è aumentato del 17%. In totale, indica l'UFSP aggiornando i dati fino a due giorni fa, sono state già somministrate 1'347'740 dosi di vaccino. Fino ad ora 506'559 persone sono state completamente vaccinate, questo significa che il 5,9 percento della popolazione ha ricevuto due iniezioni. A 334'622 persone è stata invece somministrata una sola dose. 38 39 Attualmente 365'735 dosi sono state consegnate ai cantoni, ma non ancora somministrate. Inoltre, 106'100 dosi sono immagazzinate dalla Confederazione.

