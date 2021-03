Dodici specie di mammiferi in più dal 1995

BERNA - Buone notizie dal regno animale: in Svizzera e nel Liechtenstein, la popolazione di mammiferi è passata da 87 a 99 specie dal 1995. È il risultato della più grande rilevazione mai condotta. Tuttavia non c'è motivo per un cessato allarme: le piccole specie sono in pericolo.

Alcune, come il lupo e la lontra, sono di ritorno, mentre altre, come il toporagno del Vallese e il vespertilio criptico, sono state scoperte solo di recente, indicano i ricercatori della Società svizzera di biologia della fauna (SSBF) nel nuovo "Atlante dei Mammiferi", opera più completa mai pubblicata sull'argomento e realizzata da oltre 70 autori.

Oltre alle nuove specie di mammiferi osservate rispetto al 1995, gli esperti hanno constatato anche un aumento significativo nella distribuzione di alcune di esse, come ad esempio la lince eurasiatica, il lupo, il gatto selvatico, il castoro europeo e il cervo rosso, viene sottolineato.

Molte specie di mammiferi di piccole o medie dimensioni subiscono invece una forte pressione: ad esempio, oltre la metà delle 30 di pipistrelli sono sulla lista rossa. I loro habitat e il loro cibo, soprattutto insetti, sono diminuiti bruscamente, e l'inquinamento luminoso e i pesticidi ambientali sono aumentati.

«Oggi, le specie più grandi di mammiferi hanno ritrovato il loro posto in Svizzera, in parte anche grazie al sostegno dell'uomo». Tuttavia, anche le piccole specie poco appariscenti, in parte minacciate, meritano maggiore attenzione. «È necessario agire in questo ambito», afferma Roland Graf, capo progetto della SSBF.