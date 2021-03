Dieci persone al posto di cinque: «Un allentamento rischioso»

ZURIGO - Huldrych Günthard è specialista in malattie infettive presso l'Ospedale universitario di Zurigo. Dopo le decisioni prese ieri dal Consiglio federale, 20Minuten l'ha intervistato per avere un punto di vista scientifico.

Signor Günthard, il Consiglio federale ha sospeso gli allentamenti previsti perché la situazione epidemiologica è peggiorata. La Svizzera è preparata ad affrontare la terza ondata?

Sono molto contento che il Consiglio federale non stia allentando troppo. Ma permettere riunioni private al chiuso con dieci persone è rischioso. Avrei continuato con le misure già in vigore per altre due settimane, poi avrei preso una decisione.

Perché?

Sappiamo già che molte infezioni avvengono in privato. Quindi non mi aspettavo che il Consiglio federale prevedesse allentamenti proprio in questo campo.

Il Consiglio federale quindi è intervenuto in uno dei settori più delicati?

Sì. Quando persone provenienti da più famiglie si riuniscono, c'è una maggior esposizione al rischio. In un appartamento, ma anche in una casa, gli spazi possono essere ristretti e mantenere le distanze diventa quasi impossibile. Inoltre, le persone mangiano e bevono, il che favorisce il trasferimento di goccioline. Anche con la raccomandazione dei test a tappeto, tali riunioni rimangono comunque rischiose perché non ci si può aspettare che tutti vengano testati.

Le aperture delle terrazze sarebbero state più sensate?

No. Bere una birra all'esterno, a una distanza di 1,5 metri, non è pericoloso. Il problema è che le cose possono cambiare velocemente anche sulle terrazze. Ad esempio a Zurigo, che è un luogo molto frequentato, potrebbero improvvisamente crearsi assembramenti sulle terrazze, con persone sedute troppo vicine fra loro.

Quale sarà la conseguenza dell'allentamento negli incontri privati?

Mi aspetto che gli incontri privati ​​con più persone accelerino l'epidemia. La mutazione britannica rappresenta ora l'80% dei casi. Ed è molto più contagiosa.

Alain Berset ha affermato che la variante britannica è più mortale. Cosa ne pensa?

La mutazione britannica ha effettivamente una mortalità superiore. Lo dimostra uno studio attendibile uscito pochi giorni fa. La possibilità di un nuovo giro di vite a breve è quindi alta. Anche i paesi vicini che hanno avuto pesanti blocchi ora stanno chiudendo di nuovo. I test di massa sono una buona cosa, ma ci vuole ancora tempo per fare in modo che in tutti i cantoni funzionino. Inoltre la volontà di mettere in atto una strategia di massa non sembra essere così pronunciata ovunque, come invece accaduto nei Grigioni.

Quando le vaccinazioni avranno un effetto sulla popolazione?

L'effetto delle vaccinazioni è ancora troppo piccolo a livello di popolazione. Per trarre beneficio della vaccinazione, oltre il 50% della popolazione deve essere vaccinata. Siamo perciò ancora a chilometri di distanza da questo primo obiettivo. Anche perché le persone che gravano principalmente sugli ospedali non sono certo le persone molto anziane, che sono già state vaccinate.

E quali sono?

Il gruppo più numeroso che vediamo negli ospedali è quello tra i 50 ei 75 anni.