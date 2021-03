Covid: 1'750 positivi e 23 morti

BERNA - Sono 1'750 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera. Lo si evince dagli odierni dati diffusi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In tutto il paese sono stati effettuati 36'716 test.

Sempre nelle ultime ventiquattro ore, i decessi legati al Covid sono stati 23. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Svizzera sono state registrati 9'492 morti.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie, l'UFSP segnala che si è resa necessaria l'ospedalizzazione per altre 71 persone positive al coronavirus. Attualmente in Svizzera il tasso di occupazione delle cure intense è pari al 70,7%. Il 16,9% riguarda pazienti Covid. L'occupazione complessiva degli ospedali è invece del 76,3%, con il 3,7% di malati Covid.



Sinora nel nostro paese sono complessivamente 578'861 i contagi accertati. Attualmente sono 11'557 le persone in isolamento poiché positive al virus. Altre 20'303 sono invece in quarantena, poiché entrate in contatto con persone infette.



In Ticino - In Ticino oggi sono stati accertati altri 71 contagi in ventiquattro ore (ieri erano 100). Sono inoltre in leggero aumento i pazienti ricoverati a causa del coronavirus. Attualmente nelle strutture sanitarie sono 72 i letti occupati (ieri erano 71). Di questi pazienti, 5 si trovano in cure intense (-1 rispetto a ieri). Più in generale, in ventiquattro ore sono stati registrati 4 ricoveri e 3 dimissioni.

elaborazione tio/20minuti