Gli over 65 possono annunciarsi

COIRA - Fino ad ora, nei Grigioni, solo gli over 75 nonché gli adulti affetti da gravi malattie croniche hanno potuto sottoporsi alla vaccinazione. Ora, però, possono annunciarsi per la vaccinazione anche gli over 65 (gruppo 4).

Dal 12 gennaio 2021 nei nove centri di vaccinazione regionali nonché nelle case per anziani e di cura sono state vaccinate circa 18'000 persone dei gruppi da 1 a 3, ovvero persone con più di 75 anni nonché adulti affetti da gravi malattie croniche. Inoltre da allora è stato vaccinato oltre l'80 per cento degli ospiti di case per anziani e di cura.

Secondo le previsioni le persone appartenenti ai gruppi 2 e 3 che si sono annunciate riceveranno la prima dose entro fine marzo.

Via libera al gruppo 4 - Ora possono annunciarsi anche le persone appartenenti al gruppo 4, ovvero le persone con più di 65 anni. I primi appuntamenti per il gruppo 4 saranno presumibilmente assegnati a partire da aprile 2021, a condizione che siano disponibili quantità sufficienti di vaccino. Se possibile l'annuncio dovrebbe essere effettuato online (www.gr.ch/impfung). Chi non dispone di un accesso a internet può annunciarsi telefonicamente alla hotline per la vaccinazione (telefono 081 254 16 00)

Dopo la registrazione, gli appuntamenti vengono assegnati e confermati dai centri di vaccinazione; non vi è la possibilità di scegliere l'appuntamento. Per l'annuncio online è necessario il tesserino della cassa malati. Le persone appartenenti ai gruppi 2 e 3 possono continuare ad annunciarsi.

Vaccinarsi presso il medico di famiglia sarà possibile non prima di maggio - Le consulenze sulla vaccinazione rimangono di competenza dei medici di famiglia. Tuttavia questi ultimi saranno in grado di effettuare il vaccino presso il proprio studio medico non prima di maggio e solo quando sarà disponibile il corrispondente vaccino. Appena il vaccino sarà disponibile in quantità più importanti, anche le farmacie potranno proporre il vaccino.

È previsto che entro l'inizio di aprile 2021 vengano fornite altre 18 700 dosi di vaccino. Ciò permetterà di vaccinare due volte ciascuna altre 9350 persone.

Chi non rientra nei primi gruppi target deve pazientare qualche altra settimana. L'avvio delle vaccinazioni su vasta scala dipende dalla disponibilità del vaccino e, stando all'UFSP, probabilmente potrà avvenire all'inizio dell'estate. Le informazioni riguardo alla vaccinazione contro il coronavirus vengono aggiornate su base continua sul sito web www.gr.ch/impfung.