La linea tra Losanna e Friburgo riapre domani

LOSANNA - La linea ferroviaria fra Losanna e Friburgo resta interrotta fino a domani mattina presto, in seguito alla frana avvenuta venerdì a La Conversion (VD). Lo ha confermato un portavoce delle FFS all'agenzia Keystone-ATS.

«I lavori stanno proseguendo come previsto. Dalle prime ore di domani mattina, uno dei due binari verrà riaperto», ha assicurato il portavoce delle FFS Frédéric Revaz. «Siamo fiduciosi anche per quanto concerne il secondo binario», ha aggiunto.

La riapertura era inizialmente prevista per ieri pomeriggio, ma i lavori per ripristinare la situazione si sono rivelati più lunghi di quanto preventivato. Il muro di sostegno ha ad esempio subito grossi danni e deve essere rinforzato. Binari e linee di contatto devono inoltre essere controllati a fondo.

È inoltre in corso l'analisi delle cause della frana. Anche i costi dell'interruzione di questa linea, molto frequentata dai pendolari che si spostano da e verso Berna, devono ancora essere valutati.

Fino a domani mattina i viaggiatori che circolano fra Berna/Zurigo e Losanna/Ginevra dovranno quindi continuare a utilizzare la linea che passa da Bienne (BE). I viaggiatori di Payerne (VD) e Friburgo circolano invece via Yverdon-le-Bains (VD). Per il traffico regionale sono stati messi in servizio bus sostitutivi. Le FFS avvertono che bisogna calcolare tempi di percorrenza più lunghi.

FFS (Twitter)