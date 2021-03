«I numeri stanno leggermente aumentando, di nuovo»

BERNA - Al termine di un dibattimento interminabile, il Consiglio nazionale ha respinto ieri la richiesta di fissare un termine ultimo per la riapertura di bar e ristoranti il 22 marzo. La Camera bassa ha inoltre stabilito che non deve aver alcun diritto di veto su eventuali chiusure totali o parziali decise dal Consiglio federale per arginare la pandemia di coronavirus. Il tema delle riaperture, ma non solo, sono all'ordine del giorno della tradizionale conferenza stampa degli esperti della Confederazione.

Casi in leggero aumento - «Purtroppo non osserviamo più una diminuzione dei casi, ma piuttosto un leggero aumento delle nuove infezioni, comune per tutte le classi d'età», ha debuttato la responsabile delle malattie infettive dell'UFSP Virginie Masserey. Che ha in seguito snocciolato alcuni dati relativi alla presenza del virus nel nostro Paese. Anche il numero di contagi riconducibili alle cosiddette varianti continua a salire: sono ormai oltre il 70% dei casi segnalati. «Grazie alla campagna di vaccinazione degli anziani che prosegue, le misure di protezione delle case di cura e di riposo hanno potuto essere alleggerite», ha aggiunto.

Diversificazione - «Entro l'estate tutti coloro che lo desiderano potranno essere vaccinati», ha ribadito nuovamente Nora Kronig (responsabile fra le altre cose dell'approvvigionamento dei vaccini). La strategia rimane la stessa: diversificata (vaccini di diverse aziende), in modo che l'approvvigionamento sia sempre garantito.

Test di massa - Il presidente della task force Martin Ackermann ha confermato quanto anticipato da Masserey: «Sono state registrate molte infezioni della cosiddetta variante britannica. Sono necessari maggiori sforzi per evitare che questa variante si diffonda ulteriormente». Per questo le limitazioni che riguardano la mobilità e i contatti fra le persone rimangono utili, così come i test di massa. «I test di massa dovrebbero aiutare anche a identificare le infezioni asintomatiche», ha spiegato Ackermann.

Ancora troppi pochi vaccinati - Il numero di persone vaccinate è ancora troppo piccolo per avere un impatto sul numero d'infezioni. «Con i test di massa possiamo gestire meglio la pandemia, con la vaccinazione possiamo farla terminare», ha concluso Ackermann.

Virus nelle acque riflue - Per la prima volta si è presentato davanti alla stampa Christoph Ort, responsabile del Dipartimento gestione acque urbane dell'Istituto Federale Svizzero di Scienza e Tecnologia dell'Acqua (Eawag). Ort ha presentato uno studio condotto in collaborazione con l'EPFL di Losanna che mostra come l'andamento della pandemia sia visibile anche attraverso le acque riflue. «L'andamento può essere identificato con pochi campioni», ha detto Ort. Tuttavia, i campioni non possono essere utilizzati per stimare quante persone sono state infettate dal coronavirus.

Articolo in aggiornamento