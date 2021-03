Il Consiglio centrale islamico: «L'islamofobia ora è ancorata nella Costituzione»

BERNA - «Dopo il divieto di costruire minareti, abbiamo un secondo articolo costituzionale esplicitamente diretto contro una comunità religiosa in Svizzera». È con queste parole che le Giovani Verdi svizzere descrivono il risultato alle urne di oggi. Julia Küng, co-presidentessa delle Giovani Verdi nazionali ritiene «molto problematico quando la comunità limita i diritti fondamentali di una minoranza per mezzo di un referendum». L'iniziativa "Sì al divieto di dissimulare il viso" viene definita come «un'intrusione nella libertà personale, nella libertà di fede e di coscienza, nell'uguaglianza dei diritti e nel divieto alla discriminazione».

Le Giovani Verdi sono pronte a intraprendere azioni legali contro l’applicazione di tale nuova legge. In collaborazione con l’avvocato dei diritti umani Philip Stolkin, sono «preparate a sostenere le donne colpite dalla repressione nell'affermare i loro diritti personali e il diritto alla libertà di credo». Se fosse necessario, anche attraverso tutte le istanze, «fino alla Corte europea dei diritti umani a Strasburgo».

«Un sì contro il totalitarismo» - Saïda Keller-Messahli, fondatrice del Forum per un islam progressista, è dell'idea che si debba parlare apertamente di argomenti tabù quali il jihadismo, la radicalizzazione e l'aggressività degli islamisti. La gente ha invece paura di essere tacciata di razzismo o islamofobia. Per Keller-Messahli il "sì" trasversale al divieto di burqa e niqab è da interpretare come un «no" a un'ideologia totalitaria che non ha diritto di esistere in una democrazia.

DI tutto altro parere è il Consiglio centrale islamico della Svizzera (CCIS) che ritiene Il divieto del velo integrale «una grande delusione per i musulmani che sono nati e cresciuti in Svizzera». Secondo il CCIS cui gli iniziativisti sono riusciti ad «ancorare l'islamofobia nella Costituzione federale». Spetta al Consiglio federale prendere ore le misure necessarie affinché i musulmani siano protetti dalla discriminazione, ha indicato a Keystone-ATS la segretaria centrale Ferah Ulucay. A suo avviso l'iniziativa non servirà a nulla. Nessuna multa è stata finora inflitta nel canton San Gallo, otto anni dopo la votazione sul divieto del burqa. I promotori hanno giocato sulle paure della popolazione, ha proseguito. Hanno dipinto scenari «come se fossimo a Kabul o in Iran», critica Ulucay. La CCIS promette che sarà al fianco delle donne che portano il niqab. «Le sosterremo e pagheremo le multe finché avremo le risorse per farlo: se necessario, andremo fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo», ha concluso.





«Temiamo per la sicurezza» - Il probabile sì alle urne non è stato accolto per nulla bene neppure dalla Federazione delle organizzazioni islamiche della Svizzera: «Temiamo per la sicurezza dei musulmani. In Francia dopo il divieto del velo si è vista aumentare la violenza», afferma il portavoce Pascal Gemperli. «Siamo delusi. Il voto ha preso di mira una specifica comunità, come successo con i minareti, e non si sa cosa verrà dopo», ha aggiunto. «Posso capire che molte persone abbiano votato per convinzione, per proteggere certe donne, e non sotto la spinta d'intenzioni negative verso la comunità musulmana: ma comunque si creerà un'atmosfera piuttosto malsana», ha proseguito l'addetto stampa.