Iniziativa “contro burqa e niqab”: è praticamente fatta

Gli svizzeri hanno votato. Il primo appuntamento alle urne del 2021 si è concluso. Chi non aveva espresso le sue preferenze per corrispondenza, ha avuto tempo fino a mezzogiorno per recarsi agli uffici elettorali.

Gli oggetti sottoposti al popolo, lo ricordiamo, erano tre.

Primo: il discusso divieto di dissimulare il volto, che per gli iniziativisti «è l'espressione della sottomissione della donna e non è quindi compatibile con la coesistenza in libertà» (mentre il Consiglio federale raccomandava di votare "no" per non «limitare il diritto dei Cantoni» e non «nuocere al turismo»).

Secondo: la Legge federale sui servizi d'identificazione elettronica (Ie) per avere una procedura riconosciuta dalla Confederazione che permetta di accertare l'identità delle persone che fruiscono di servizi online (il comitato referendario chiedeva di bocciarla per evitare «la commercializzazione di un documento ufficiale il cui rilascio è affidato a soggetti privati»).

Terzo: l'accordo di partenariato economico con l'Indonesia, affinché il commercio con il Paese (secondo il Consiglio federale) «non venga più ostacolato da dazi elevati e altre barriere».