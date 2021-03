In casa anziani torna la vita

COIRA - Nel canton Grigioni i requisiti per gli ospiti delle case per anziani o di cura sono revocati, a condizione che gli ospiti siano stati vaccinati contro il coronavirus. L'Ufficio dell'igiene pubblica ha preso questa decisione data la comprovata efficacia della strategia di vaccinazione e di test cantonale.

Gli ospiti a cui è stata somministrata la seconda dose di vaccino da almeno 15 giorni non devono più indossare la mascherina all'interno dell'istituto. Inoltre per queste persone è revocata la quarantena da contatto. Ciò vale anche per gli ospiti neoammessi. I visitatori e i collaboratori a cui è stata somministrata la seconda dose di vaccino da almeno 15 giorni devono invece continuare a indossare la mascherina. Inoltre i nomi dei visitatori vengono registrati in un elenco unitamente ai rispettivi dati di contatto per il tracciamento dei contatti.

Per le persone a cui la seconda dose di vaccino è stata somministrata da meno di 15 giorni, i provvedimenti sono stati allentati. Gli ospiti possono ricevere i visitatori in camera, negli esercizi di ristorazione dell'istituto oppure in locali destinati appositamente a tale scopo. Visite in camere a più letti sono ammesse solo se l'ospite non può lasciare la camera. I visitatori sono ancora tenuti a indossare la mascherina e per ciascuna visita sono ammessi al massimo due visitatori. I visitatori devono annunciarsi in anticipo, inserire i loro dati di contatto in un elenco e si impegnano a rispettare le regole di comportamento dell'istituto.

Le visite a ospiti non vaccinati devono avvenire nella camera dell'ospite, negli esercizi di ristorazione dell'istituto oppure all'esterno della casa per anziani e di cura. Questi ospiti devono indossare sempre la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. Per gli ospiti neoammessi vale tuttora l'obbligo di quarantena che può essere interrotta in anticipo in caso di risultato del test negativo il 7° giorno.

All'inizio di gennaio gli ospiti delle case per anziani e di cura nonché il relativo personale di cura e di assistenza sono state le prime categorie a essere vaccinate. Nel frattempo più dell'80% di tutti gli ospiti è stato vaccinato due volte e quindi è immune. Dall'inizio di febbraio in questi istituti non ci sono stati più casi positivi tra le persone vaccinate.