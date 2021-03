Covid-19: 2'560 casi nel weekend svizzero

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 72 ore, si sono registrati 2'560 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dell'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I decessi sono 16, mentre 83 persone sono state ricoverate in ospedale.



Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 62'822 test con un tasso di positività del 4,1%. Sull'arco di due settimane, il numero totale d'infezioni è 14'037. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni si attestano a 162,38. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, è in netta crescita e si attesta all'1,06.



Complessivamente 932'375 dosi di vaccino sono state consegnate ai cantoni, di cui 751'009 sono state somministrate, e 221'259 persone hanno già ricevuto anche il richiamo.

Dall'inizio della pandemia, 557'492 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 5'088'223 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 9'287 decessi e il numero di persone ricoverate ha raggiunto quota 23'449.

Attualmente 10'467 persone in isolamento e 17'042 entrate in contatto con loro sono state poste in quarantena. A queste ultime se ne aggiungono altre 3'188 di ritorno da un Paese a rischio, pure quarantena.

