Alcune centinaia di basilesi in piazza per il Morgestraich

BASILEA - Nonostante il Carnevale di Basilea sia stato cancellato, come gli altri, a causa della pandemia di Covid-19, alcune centinaia di persone si sono comunque riunite questa mattina alle 4 per il tipico Morgestraich, che la polizia ha definito un «non Morgestraich». Con poche eccezioni, infatti, i presenti hanno rispettato il divieto di suonare pifferi e tamburi e gli agenti non hanno emesso alcuna multa.

Questo accenno di atmosfera carnevalesca era ritrovabile soprattutto sulla centrale Rümelinsplatz, nella città vecchia, mentre altre piazze e strade erano poco affollate. Diversi gruppi hanno tirato fuori le loro lanterne, che non avevano potuto sfoggiare l'anno scorso. Non si sono viste molte persone in costume.

Nonostante il divieto di suonare musica, si poteva udire la Marcia del Morgestraich: molte persone tra il pubblico la facevano risuonare tramite stereo portatili.

La polizia era presente con veicoli di emergenza e numerose pattuglie. Come indicato in un comunicato odierno, gli agenti hanno ricordato il divieto di celebrare l'evento di apertura del carnevale basilese e hanno dovuto «a volte» rammentare ai presenti l'obbligo di portare la mascherina in presenza di affollamenti. Per il resto, i poliziotti hanno tenuto un basso profilo, hanno emesso solo dei richiami e «non hanno dovuto emettere alcuna multa». Verso le 5 del mattino, la città vecchia ha cominciato a svuotarsi.

Ieri sera, la polizia di Basilea aveva stilato un primo bilancio «positivo» della vigilia dell'evento. Alcune attività legate al carnevale sono state osservate in alcune zone, ma si sono svolte pacificamente. Solo l'uso delle mascherine non era rispettato. Tuttavia, le persone avvicinate si sono dimostrate ragionevoli, secondo un comunicato.