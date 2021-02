In Svizzera altri 2480 casi nel weekend

BERNA - Sono 2480 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati in Svizzera dallo scorso venerdì. Le cifre, aggiornate questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica, riferiscono anche di 40 decessi e 99 nuove ospedalizzazioni.

A distanza di una settimana la situazione risulta in deciso miglioramento. Lunedì scorso le autorità segnalavano rispettivamente 3'280 casi, 50 morti e 143 ospedalizzazioni.

Le cifre comunicate oggi sono il risultato di 65 737 test, tra tamponi PCR e rapidi. Il tasso di positività al tampone è pari al 5,6 per cento. L'incidenza del contagio ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni scende a 204,82 contagi (una settimana fa 245,64).



elaborazione tio/20minuti

L'attuale tasso di riproduzione - che, lo ricordiamo, ha un ritardo di una decina di giorni circa rispetto ai dati delle ultime 24 ore - secondo l'ultimo aggiornamento (datato al 5 febbraio scorso) è di 0,88.

Dall'inizio del mese i casi confermati in Svizzera sono stati 17 706, con 229 decessi legati al Covid-19 e 511 ospedalizzazioni. I test effettuati sono stati 375 955.

Attualmente si contano 14 289 persone in isolamento, 24 986 in quarantena per essere entrate in contatto con persone infette) e 3 535 per essere rientrate da paesi a rischio.

Le vaccinazioni procedono. La Svizzera ha finora (stato al 10 febbraio) ricevuto 806 025 dosi, di cui 782 275 distribuite ai cantoni. Quelle somministrate sono 482 423.



elaborazione tio/20minuti

elaborazione tio/20minuti