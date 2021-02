Le ultime 24 ore: 1'253 nuovi casi e 31 decessi

BERNA - Sono 1'253 i nuovi contagi confermati di coronavirus registrati in Svizzera nel corso delle ultime 24 ore. Nelle nuove cifre, pubblicate nel consueto aggiornamento quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), si contano inoltre 93 ricoveri e 31 decessi legati al Covid-19.

La percentuale di test positivi si attesta sui livelli degli ultimi giorni, con un 6% di positività rilevate nei tamponi PCR e un 5% per quanto concerne i test antigenici rapidi. Il numero complessivo di test verificati in laboratorio nell'ultima giornata è pari a 33'017 unità.

Quadro generale in Svizzera

In Svizzera, dall'inizio dell'emergenza - con il primo caso confermato che risale al 25 febbraio dell'anno scorso -, sono stati registrate in tutto 540'727 infezioni confermate e 9'031 vittime legate al Covid-19. L'incidenza del contagio è pari (considerando gli ultimi 14 giorni) a 216,97 casi ogni 100'000 abitanti.

Allentamenti all'orizzonte?

Le attuali misure di confinamento decise dal Consiglio federale scadranno alla fine di febbraio e l'esecutivo sarà chiamato a prendere delle decisioni a breve. Da un lato il numero di contagi è nettamente diminuito nel corso delle settimane, dall'altro preoccupa l'aumento di infezioni legate alle varianti del coronavirus.

I sette saggi si riuniranno durante la prossima settimana, per stabilire le tappe future e avviare la consultazione con i Cantoni sulle prossime misure. E in questo senso, il "ministro" della sanità Alain Berset sembra aver aperto uno spiraglio sul possibile allentamento di alcune delle misure attualmente in vigore, rimarcando però la necessità di «mantenere una certa prudenza».