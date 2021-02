Tante neve e freddo: è record di richieste di sale

PRATTELN - Le Saline svizzere, a causa delle forti nevicate, nel mese di gennaio hanno avuto la più grande richiesta di sale della loro storia. Circa 110'000 tonnellate di sale per le strade sono state consegnate a Comuni e Cantoni.

In totale - non solo contando la quantità per le strade - le tonnellate di sale consegnate sono state 135'000. A titolo di paragone, nello stesso mese dell'anno scorso sono state consegnate 9'000 tonnellate: le richieste sono quindi aumentate di circa 12 volte, si legge in un comunicato odierno.

Per tutto l'inverno 2020/2021 per ora sono state consegnate 220'000 tonnellate, delle quali circa 170'000 per le strade. Nei magazzini rimangono a disposizione grosso modo 100'000 tonnellate.