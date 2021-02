Pochi passeggeri anche in gennaio

ZURIGO - Anche in gennaio sono pochi i passeggeri transitati dall'aeroporto di Zurigo: 287'767, l'86,6% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. La tendenza al ribasso ha quindi ancora accelerato rispetto a dicembre (-84,8% su base annua).

Il numero dei movimenti aerei è diminuito in un anno del 73% a 5'553, indica Flughafen Zürich, la società che gestisce lo scalo, in un comunicato diffuso in serata. Di conseguenza è calato - al 45,6% - anche il tasso di occupazione dei velivoli: in media su ogni aereo sedevano appena 79 persone.

Meno grave la situazione sul fronte del trasporto di merci: -29% rispetto a gennaio 2020, a 23'685 tonnellate.