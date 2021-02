«Abbiamo il primo caso di variante brasiliana»

Varianti del virus

Ackermann: «Ci sono diverse nuove varianti in Svizzera. Quella britannica (B.1.1.7) è la più frequente da noi. La crescita del numero di queste infezioni è esponenziale e si sta comportando come avevamo calcolato. Con questa mutazione la situazione può diventare rapidamente critica, come possiamo vedere da ciò che sta accadendo in Portogallo. Le catene del contagio devono essere urgentemente spezzate e seguite».