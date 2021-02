Isolati i focolai di Arosa

AROSA - I focolai di coronavirus ad Arosa sono stati isolati con successo. È quanto fanno sapere le autorità sanitarie retiche, comunicando il risultato dei testi di conferma svolti la scorsa settimana. Sono 1'379 le persone che hanno preso parte all'operazione: 29 sono risultate positive, in diciannove casi si trattava di una variante del virus. In ogni caso, rispetto alla settimana precedente, il tasso di positivista è in calo e i contagi sono riconducibili principalmente all'ambiente scolastico.

Delle 24 persone risultate positive (tutte asintomatiche), soltanto una è infatti estranea alla scuola. «Grazie al rapido intervento dell'Ufficio dell'igiene pubblica, le persone aventi legami con l'ambiente scolastico si trovavano già in quarantena a seguito dei test effettuati la settimana precedente».

I test di conferma sono stati svolti quale misura di sicurezza, dopo che il 26 gennaio 2021 era stato riscontrato un focolaio nella scuola di Arosa. In seguito, a tutela della popolazione e degli ospiti, l'Ufficio dell'igiene pubblica ha emanato misure immediate e ha svolto uno studio delle insorgenze nella scuola. Inoltre sono stati svolti test a tappeto per tutta la popolazione. Dei 2'794 campioni prelevati, 76 erano risultati positivi (tra questi 63 alla nuova variante).

Dopo che il 1. febbraio 2021 è stato possibile revocare i provvedimenti immediati adottati, a partire da oggi, lunedì 8 febbraio 2021, è riaperta anche la scuola di Arosa.