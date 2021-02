Covid-19 in Svizzera: altri 1'584 contagi e 32 decessi

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1'584 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono stati segnalati 32 nuovi decessi, mentre 88 persone sono state ricoverate in ospedale.



Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 31'916 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 5%. Sull'arco di due settimane, il numero totale d'infezioni è di 21'840, mentre i casi per 100'000 abitanti si attestano a 252,64. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati e rappresenta la situazione al 26 gennaio, è dello 0.88.



Ieri la Confederazione aveva annunciato 1'765 contagi, 23 decessi e 80 ospedalizzazioni. Dall'inizio della pandemia, 531'873 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su quasi quattro milioni e mezzo di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 8'868 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 22'232.

Attualmente 14'982 persone sono in isolamento e 27'073 loro contatti si trovano in quarantena. A questi si aggiungono 2'614 persone di ritorno da un Paese a rischio e pure poste in quarantena.

In Ticino si sono registrati 75 nuovi casi per un totale di 27'038. Il bilancio delle vittime, con le due contabilizzate oggi, è salito a 942.

