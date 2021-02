Mezzo secolo di voto alle donne in una moneta

BERNA - Per celebrare il 50esimo anniversario del voto alle donne in Svizzera, ottenuto il 7 febbraio 1971, la Zecca federale Swissmint emetterà una nuova moneta commemorativa d'oro.

La moneta, disegnata dall'artista bernese Karin Widmer, sarà emessa il prossimo 29 aprile, si legge in un comunicato odierno di Swissmint (lo stesso giorno verrà emessa anche la moneta speciale in argento "Illusione – Viadotto della vita").

Dopo la formazione assolta alla "Schule für Gestaltung" di Berna, Widmer ha lavorato diversi anni come grafica e illustratrice. Dal 1995 lavora in proprio e crea illustrazioni, disegni e fumetti per giornali, materiale didattico, libri per bambini e ragazzi e copertine per CD. Suo anche il francobollo "100 Helvetia Europa".