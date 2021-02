Ancora dubbi sul vaccino di AstraZeneca

BERNA - La Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) ritiene che ci siano ancora punti da chiarire riguardo all'efficacia del vaccino anti-coronavirus messo a punto da AstraZeneca. Prima di formulare una raccomandazione per l'uso in Svizzera preferisce dunque attendere.

La commissione, si legge in una nota diffusa in serata, continua a sostenere la sua strategia basata sui vaccini di Pfizer/BioNTech e Moderna, che si sono dimostrati validi. Per il momento, la CFV consiglia di immunizzarsi con essi alle persone particolarmente a rischio, ovvero gli over 65 e chi ha malattie pregresse, e agli operatori sanitari.

Per quanto riguarda il preparato di AstraZeneca, bisognerà attendere nuovi dati ad esempio sull'efficacia nei diversi gruppi di età, sul programma di vaccinazione (una o due dosi, intervallo fra le punture) e sull'accettazione di un siero contenente un virus geneticamente modificato.