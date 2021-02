Campagna di vaccinazione: «Una strategia di successo»

BERNA - Il semi-lockdown ci costa 150 milioni di franchi al giorno. Lo ha detto la scorsa settimana il ministro delle finanze Ueli Maurer, parlando degli aiuti economici erogati per le aziende in difficoltà. La chiusura di negozi e ristoranti è prevista almeno sino alla fine di febbraio. Ma nel frattempo la situazione epidemiologica sembra migliorare. E la destra preme per la riapertura delle attività.

Oggi a Berna ha luogo la consueta conferenza stampa tecnica, in cui viene fatto il punto della situazione. All'appuntamento sono presenti Anne Lévy (direttrice dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP), Patrick Mathys (capo della Sezione gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell’UFSP), Nora Kronig (vicedirettrice della Divisione affari internazionali dell’UFSP), Michael Jordi (segretario generale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS), Daniel Aeschbach (capo della Farmacia dell’esercito) e Amedeo Cianci (capo Sezione ambito giuridico 2 dell'UFSP).

«Il 6 febbraio 2020 è stato riscontrato in una persona che era stato più volte in Svizzera. Ma non c'erano stati ulteriori casi. Il primo caso in Svizzera è poi stato registrato il 25 febbraio, in Ticino». È quanto ha ricordato Anne Lévy, direttore dell'UFSP, parlando delle misure che sono poi state adottate per affrontare la prima ondata. «La seconda ondata - ha aggiunto - è poi arrivata più velocemente e ci costringe a rispettare disposizioni severe, anche se non tanto quanto durante la prima ondata».

«I casi sono in calo, ma si tratta di una tendenza ingannevole». Ora è importante contrastare la diffusione delle nuove varianti del virus. E per questo è fondamentale farsi testare, ha detto ancora Lévy. E ha ricordato che la Confederazione ha deciso di finanziare i test sulle persone asintomatiche.

La direttrice dell'UFSP ha quindi fatto il punto sulla campagna di vaccinazione, che sta proseguendo in tutta la Svizzera. E ha spiegato che per le persone che hanno ottenuto la prima dose, la seconda è garantita. Nel frattempo, per far fronte ai ritardi di forniture, i cantoni si stanno aiutando a vicenda. «La campagna è partita con successo». Al momento il 3,64% della popolazione è stato vaccinato. Ci posizioniamo bene nel confronto internazionale. E Lévy ha quindi detto che «la nostra strategia ha avuto successo».

L'andamento della pandemia - «I numeri stanno calando, ma non alla velocità che speravamo» ha osservato Patrick Mathys, capo della Sezione gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell’UFSP. Gli ospedali sono ancora sotto pressione: il 70% dei posti letto nei reparti di cure intense sono ancora occupati, il 29% da pazienti positivi al coronavirus. «E si registra ancora una sovramortalità». Bisogna inoltre tenere sotto controllo - ha aggiunto - il tasso di riproduzione del virus, che attualmente si aggira attorno all'1 (0,98, per la precisione).

