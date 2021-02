In quaranta nascosti nel shisha bar

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

SPREITENBACH - La polizia cantonale argoviese è intervenuta domenica in un shisha bar di Spreitenbach, dove quaranta persone si erano riunite illegalmente nonostante la chiusura di bar e ristoranti imposta dalle autorità per lottare contro la diffusione del coronavirus.

Le forze dell'ordine erano state avvertite da una persona terza dell'incontro non autorizzato all'interno del locale. Una volta giunte sul posto le pattuglie di polizia non sono state lasciate entrare nel shisha bar, si legge in una nota odierna. Il locale è stato allora perquisito sulla base di un mandato.

Ma per poter aprire le diverse porte chiuse dall'interno gli agenti hanno dovuto utilizzare chiavi passepartout. Una volta entrati hanno trovato una quarantina di persone, che in parte si erano nascoste nel bar. Sono state tutte denunciate per violazione dell'ordinanza Covid-19. Il locale è stato chiuso.