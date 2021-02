Sempre meno casi, ma il tasso di riproduzione cresce, perché?

BERNA - La chiusura di bar, ristoranti e negozi "non essenziali" sta contribuendo a tenere sotto controllo il coronavirus. Il numero di nuove infezioni giornaliere è in costante calo dall'inizio dell'anno. Ieri, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha segnalato 3'775 contagi avvenuti durante il weekend. Lunedì scorso erano 4'320, quello prima 4'703, l'11 gennaio erano 6'523, il 4 gennaio 9'665. Anche il numero di ricoveri ospedalieri e decessi è in netto calo.

Tuttavia, c'è una controtendenza se si guarda al numero di riproduzioni, il cosiddetto valore Rt: tra l'8 e il 22 gennaio è passato da 0,84 a 0,98. Ciò significa che 100 persone non ne infettano più 84, ma 98. L'ultimo valore così alto è stato registrato il 21 dicembre, quando i negozi non erano chiusi.

Prima un forte calo, poi più moderato - «Il valore Rt, che rappresenta una stima, è aumentato perché la diminuzione del numero giornaliero di casi è rallentata», afferma Richard Neher, epidemiologo dell'Università di Basilea e membro della task force Covid-19. Nelle prime due settimane di gennaio il numero di nuovi contagi è diminuito drasticamente, mentre nella terza settimana è diminuito ma in modo meno marcato.

Ampio margine d'errore - Neher non esclude che il valore Rt continuerà a salire nei prossimi giorni. «Anche la scorsa settimana la diminuzione del numero di casi confermati è rallentata rispetto alla settimana precedente». Tuttavia, al tasso di riproduzione del virus non andrebbe dato troppo peso. «Il margine d'errore è relativamente ampio, sono possibili tutti i valori compresi tra 0,85 e 1,12».

Che ruolo giocano le mutazioni? - Secondo Neher, non si può presumere che la mutazione britannica più contagiosa aumenterà il valore Rt. «Le infezioni con questa variante non si verificano ancora abbastanza frequentemente in tutta la Svizzera per avere un impatto importante sul numero di riproduzioni». Un'affermazione confermata anche da Tanja Stadler, che calcola regolarmente il tasso di riproduzione. «Poiché la percentuale d'infezioni causate dalla nuova variante è attualmente ancora intorno al 10%, il valore Rt è ancora dominato dalla variante tradizionale», afferma la professoressa dell'ETH e membro della task force Covid 19.

Il virus britannico raddoppia - Tanja Stadler osserva poi che il numero d'infezioni che riguardano il virus britannico è raddoppiato ogni settimana. «Da 700 casi nella seconda settimana di gennaio a 1.300 nella terza», dice. Solo nei prossimi giorni si potrà verificare se le nuove misure introdotte il 18 gennaio hanno avuto l'effetto desiderato. «Se la tendenza attuale verrà confermata, la nuova variante sarà dominante fra tre settimane», mette dal canto suo in guardia Richard Neher.