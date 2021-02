I prodotti freschi vanno risarciti

BERNA - I ristoranti grigionesi dovrebbero essere indennizzati per i prodotti freschi già acquistati e non utilizzati in seguito alla decisione di chiudere tutti gli esercizi pubblici. La Commissione per l'economia e le tasse (CET) raccomanda al Gran Consiglio di approvare questa e altre misure contenute nelle ordinanze cantonali relative alla pandemia.

Il Parlamento cantonale si occuperà di questi progetti nella sessione di febbraio. La Commissione ha pure discusso dell'ordinanza di esecuzione sui provvedimenti per i casi di rigore e raccomanda all'unanimità al plenum di accettare anche questo testo.

La decisione del Governo di effettuare test nelle aziende su tutto il territorio cantonale è stata accolta con favore. Secondo la CET, questo provvedimento «rappresenta un contributo importante, efficace e opportuno per la lotta alla pandemia». I test sono gratuiti per la popolazione, ma rappresentano un onere finanziario non indifferente per le aziende. Per questo la Commissione invita il Consiglio di Stato a fare a un maggiore contributo per le spese legate alle analisi Covid-19 sostenute dalle imprese.