«Non si può sempre chiamare Mamma Confederazione»

Lei ricopre il ruolo di presidente della Confederazione durante il secondo anno della pandemia. È un buon anno per questa carica?

«Per tutto il mondo sarebbe meglio se questa pandemia non ci fosse. Come presidente della Confederazione devo guidare il Consiglio federale, in modo che funzioni rapidamente e al meglio. Facciamo un lavoro di squadra per la popolazione. Non è sempre facile. Come ministro dell'economia non posso più recarmi all'estero per incontrare altri ministri, lo posso fare solo virtualmente».