Pericolo valanghe, treni fermi nell'Alto Vallese

SION - Nei cantoni alpini diverse tratte ferroviarie e strade sono chiuse a causa dell'elevato pericolo di valanghe e delle forti nevicate. Dopo che si è staccata una slavina tra Täsch e Zermatt, è stato interrotto il collegamento con la località ai piedi del Cervino, che resta momentaneamente isolata.

Zermatt dovrebbe rimanere inaccessibile fino a mezzogiorno, ha precisato stamane la compagnia Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Alle 10.00 la situazione sarà riesaminata. Non è possibile organizzare nessun trasporto sostitutivo.

A causa delle forti nevicate sono interrotte anche le linee ferroviarie tra Niederwald e Fiesch, nella valle di Goms (VS), dove però circolano autobus. Il pericolo di valanghe ha pure portato alla chiusura sia del collegamento attraverso la Furka con Hospental, nella Valle di Orsera (UR), sia di quello via l'Oberalp, verso Tschamut-Selva (GR). Non ci sono trasporti sostitutivi.

A causa del maltempo non circolano treni nemmeno tra Haut-de-Caux e Rochers-de-Naye, nel canton Vaud, indicano dal canto loro le FFS, aggiungendo che anche in questo caso non è stato predisposto un servizio di autobus.

Sulla linea delle FFS tra Göschenen (UR) e Faido, i treni hanno subito ritardi a causa della neve. Nelle prime ore di stamane una slavina è scesa sulla linea ferroviaria Interlaken-Brienz, nell'Oberland Bernese. Non risultano danni ai binari, ha indicato la compagnia Zentralbahn, che gestisce la tratta, aggiungendo però che il percorso dovrebbe rimanere chiuso fino a domenica. Circolano autobus.

Il maltempo provoca importanti disagi anche al traffico stradale. La carreggiata sulla riva destra del lago di Brienz è chiusa in due punti, a Niederried e a Kienholz, a causa del pericolo di valanghe, ha riferito il Touring club svizzero (TCS). Situazione analoga in Vallese, dove sono diverse le strade chiuse, come nella Lötschental e nella Valle di Conches, ha detto all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale, invitando alla massima prudenza.