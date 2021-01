In arrivo dalla Gran Bretagna, con il virus mutato

LUCERNA - La variante inglese è sbarcata anche nel Canton Lucerna, dove è stata riscontrata in quattro persone risultate positive al virus.

In un caso il virus mutato è arrivato direttamente dal Regno Unito: un cittadino britannico è infatti arrivato in Svizzera per fare visita a dei parenti residenti in una località lucernese. Tuttavia aveva portato con sé la variante. Durante la sua visita ha contagiato anche un altro parente, residente in Germania.

Un'altra persona risultata positiva al coronavirus, e più nello specifico alla variante inglese, era invece rientrata da poco da St.Moritz. Le autorità - lo si legge in una nota - ritengono che verosimilmente il contagio sia quindi avvenuto nella località engadinese.

Nel frattempo in tutto il cantone è inoltre stata riscontrata la presenza di un'altra variante (N501Y), che è correlata a quella inglese.