Al via il censimento dei gabbiani in Svizzera

SEMPACH - Chiunque vada a passeggiare lungo un lago in inverno lo conosce: il gabbiano comune. Curioso e sempre alla ricerca di qualcosa da mangiare, è di solito facile da osservare e spesso osa anche avvicinarsi a pochi metri dalle persone.

Ma quando arriva la primavera, la maggior parte dei gabbiani comuni lascia la Svizzera. Solo poche centinaia di coppie si riproducono in una dozzina di colonie in Svizzera, motivo per cui la specie è piuttosto difficile da osservare dalle nostre parti in estate. Tutti gli altri gabbiani comuni si spostano verso le zone umide, i laghi, i fiumi e le coste dell'Europa centrale e orientale per riprodursi.

Solo dopo la stagione riproduttiva i gabbiani comuni tornano in Svizzera in gran numero da tutta Europa. La Stazione ornitologica svizzera stima che oltre 40'000 individui provenienti da tutta Europa passano l'inverno in Svizzera. Tuttavia, la stima è imprecisa perché i censimenti regolari degli uccelli acquatici si concentrano solo sugli specchi d'acqua. Durante il giorno, invece, i gabbiani comuni rimangono lontani dagli specchi d’acqua per cercare vermi nei campi e nei prati.

Solo la sera, quando i gabbiani comuni si radunano ai dormitori sui laghi più grandi, è possibile rilevarne l'intera popolazione. Per questo motivo, più di 200 volontari sfideranno alla fine di gennaio vento e freddo per partecipare a questo censimento speciale su una ventina di laghi in Svizzera e nelle zone di confine.

L'ultimo censimento nazionale dei dormitori risale ormai al lontano 1979. La Stazione ornitologica svizzera e la comunità ornitologica internazionale sperano che il prossimo censimento possa fornire una panoramica affidabile riguardo all’andamento della popolazione del Gabbiano comune che negli ultimi anni mostra una diminuzione delle popolazioni in tutta l'Europa centrale.

Foto Daniele Occhiato