2'156 nuovi casi in Svizzera, i decessi sono 62

BERNA - Continuano a scendere i contagi da coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 sono infatti stati 2'156, secondo le cifre dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Si contano pure 62 nuove vittime e 92 pazienti ricoverati.



Tio.ch / 20 minuti

In questo lasso di tempo sono stati trasmessi i risultati di 26'667 test, con un tasso di positività del 8.1%. Negli ultimi 14 giorni, il numero totale d'infezioni è stato di 30'163, mentre l'incidenza della malattia è scesa a 348,92 nuove infezioni per 100'000 abitanti (ieri era sopra il 360). Il tasso di riproduzione, che fotografa la situazione di una decina di giorni fa (per la precisione era il 12 gennaio, era di 0,79.



Tio.ch / 20 minuti

Dall'inizio della pandemia, 509'279 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'135'714 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale 8'345 persone hanno perso la vita per complicazioni legate alla malattia e 21'229 sono state ricoverate.

Inoltre, 16'283 persone sono in isolamento e 25'431 dei loro contatti sono stati posti in quarantena. Altre 2'820 persone di ritorno da un paese a rischio sono pure in quarantena.

In Ticino in 24 ore si sono registrati 74 nuovi positivi al Covid e quattro decessi. I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati dodici, mentre le dimissioni ammontano a sedici. Nelle ultime due settimane i letti occupati da pazienti Covid-19 sono passati da 366 a 215. Un primo (piccolo) sospiro di sollievo per le strutture sanitarie. Nei Grigioni sono state segnalate 44 nuove infezioni e un morto.

Vicino il vaccino di AstraZeneca - Swissmedic potrebbe approvare «nelle prossime settimane» anche il terzo vaccino contro il coronavirus, quello di AstraZeneca. L'agenzia svizzera per gli agenti terapeutici è ancora in attesa di «dati importanti», ha detto all'agenzia di stampa Keystone-ATS il portavoce Lukas Jaggi. Se li riceverà per tempo e se saranno soddisfacenti, l'approvazione potrebbe avvenire nelle prossime settimane, ha aggiunto. La Svizzera ne ha ordinato fino a 5,3 milioni di dosi. Swissmedic ha già approvato i vaccini di Pfizer/Biontech e Moderna. A differenza di questi ultimi, la preparazione britannico-svedese di AstraZeneca non è un cosiddetto vaccino mRNA. Contiene materiale genetico di una proteina con cui l'agente patogeno Sars-CoV-2 si attacca alle cellule umane. Il farmaco ha un duplice effetto: dovrebbe promuovere la formazione di anticorpi specifici e di cellule T - entrambi importanti per la difesa immunitaria.

Tio.ch / 20 minuti