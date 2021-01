In alcuni cantoni non si può prendere appuntamento per il vaccino

SVITTO - A causa di problemi tecnici, l'iscrizione online per la vaccinazione contro il Covid-19 è interrotta da stamattina in alcuni cantoni che utilizzano la piattaforma informatica della Confederazione. Lo hanno indicato le autorità cantonali svittesi.

Nel canton Svitto nessuno può attualmente iscriversi per fissare un appuntamento per la vaccinazione contro il coronavirus, hanno scritto poco prima di mezzogiorno le autorità, precisando che hanno sospeso le registrazioni per non irritare ulteriormente le persone interessate. Le iscrizioni dovrebbero riprendere non appena la Confederazione avrà risolto i problemi tecnici della sua piattaforma.

Altri cantoni hanno segnalato la panne alle autorità federali, indica il Dipartimento dell'interno svittese. Concretamente la piattaforma online non consente più di attribuire le ore degli appuntamenti, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS la farmacista cantonale.

Inoltre, il link inviato via SMS alle persone che auspicano farsi vaccinare non funziona più. Appuntamenti spostati sono già stati cancellati. Le ore attribuite dal canton Svitto per il vaccino rimangono tuttavia valide, si precisa ancora nella nota.