4'703 nuovi contagi e 121 decessi in Svizzera

BERNA - Sono 4'703 i casi di coronavirus registrati in Svizzera nelle ultime 72 ore. È quanto si evince dall'ultimo bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In media, sono quindi 1'568 i nuovi casi giornalieri del fine settimana. Il 9,8% dei 48'004 tamponi effettuati ha dato esito positivo.

Gli ospedali svizzeri, da venerdì mattina, hanno accolto altri 203 pazienti affetti da Covid-19. Purtroppo, si registrano anche 121 decessi.

Sull’arco di 14 giorni, il numero totale d'infezioni è 36'855. I casi per 100’000 abitanti sono 426,33.



tio/20min

Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 499'931 persone. I ricoveri sono stati 20'778 e i decessi 8'091. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 4'026'690.

Attualmente in Svizzera 24'064 persone si trovano in isolamento poiché testate positive al coronavirus. 33'313 loro contatti si trovano in quarantena, così come 4'722 persone rientrate da Paesi a rischio.