Mascherine trasparenti anche con i bimbi delle elementari

LOSANNA - Tutti i maestri vodesi del ciclo iniziale delle elementari - i primi quattro anni - porteranno in classe delle mascherine trasparenti per migliorare il contatto con gli scolari. Saranno così equipaggiati anche altri insegnanti, come quelli che dispensano corsi intensivi di francese o hanno a che fare con alunni affetti da autismo.

Le mascherine trasparenti erano già state fornite in dicembre agli insegnanti di allievi sordi e audiolesi. Vaud ha deciso ora di allargare il loro utilizzo per tessere migliori legami affettivi con i più piccoli, indica il Cantone in una nota odierna.

Queste speciali protezioni anti-Covid, che saranno disponibili entro qualche settimana, permettono di vedere le espressioni del viso, ma anche la forma della bocca per la pronuncia. I docenti possono così catturare maggiormente l'attenzione dei bambini, che a loro volta saranno più concentrati.

In merito all'ipotizzata chiusura delle scuole per ragioni epidemiologiche, il Cantone ha ribadito che questa soluzione non è al momento considerata opportuna. Il numero dei casi negli istituti è comunque costantemente tenuto sotto osservazione.