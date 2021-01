La legge Covid-19 non piace a 90'000 persone

BERNA - L'associazione Amici della Costituzione ha depositato oggi alla Cancelleria federale quasi 90'000 firme a sostegno del referendum contro la Legge COVID-19. Lo ha indicato il portavoce dell'organizzazione, Christoph Pfluger.

L'associazione vuole impedire che i poteri straordinari ottenuti dal Consiglio federale durante la pandemia vengano legittimati in maniera retroattiva e prolungati fino al termine di quest'anno. La Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) è già in vigore.

I promotori del referendum ritengono che la norma non sia necessaria. Sostengono che la maggior parte del testo si concentra su prestazioni finanziarie che il Consiglio federale potrebbe disciplinare con decreti federali anche senza poteri eccezionali. Inoltre, il governo potrebbe nuovamente emanare ordinanze di necessità in caso di un nuovo scoppio della pandemia.

Preoccupazione per vaccini... - Un elemento centrale della legge riguarda la sperimentazione abbreviata di nuovi farmaci, ha detto Pfluger all'agenzia Keystone-ATS. Ha affermato che il chiaro successo del referendum è un inequivocabile invito alle autorità a procedere con la massima cautela nella campagna di vaccinazione, o addirittura a imporre una moratoria fino a quando non saranno disponibili dati più affidabili sull'effetto dei vaccini.

In effetti, spiega, i test del vaccino di Pfizer-BioNTech non hanno fornito dati sufficienti sulla prevenzione dei ricoveri o dei decessi per i gruppi a rischio.

... e per i diritti fondamentali - Stando a Pfluger, l'associazione Amici della Costituzione, fondata alla fine dello scorso mese di luglio, conta circa un migliaio di membri. In centinaia hanno partecipato alla raccolta delle firme. «Non si sono lasciati scoraggiare dagli ostacoli, dalla polarizzazione della società, dalle norme di protezione e dalle ripetute ostruzioni della polizia». L'impegno profuso dimostra che «l'attenzione per i diritti fondamentali» è molto radicata e motiva la gente a compiere performance straordinarie.

Il popolo ha ora l'opportunità di esprimere la sua opinione sull'opportunità di sacrificare i diritti della democrazia diretta sull'altare della gestione della pandemia, ha aggiunto il portavoce.

La votazione potrebbe tenersi solo in giugno, quando la Legge COVID-19 sarà in vigore già da nove mesi.